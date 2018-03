BMW je z novim X3 nadaljeval zgodbo predhodnih modelov, oblikovno pa so to pot mogoče zašli malce preveč v eno skrajnost. Če je še prejšnja generacija takoj padla v oči po svoji dinamiki, so se pri novem X3 stvari lotili precej bolj umirjeno, a ne nujno tudi najbolj očem všečno. Deluje namreč kar nekam preveč vsakodnevno, ne izstopa tako, kot bi rad, a to je seveda le ena plat zgodbe. Druga je, ko sedete za volan in ko vas tehnika ne more pustiti hladnih. Range rover velar je narejen iz povsem druge ideje. Njegovi inženirji so ga dolgo ustvarjali in pilili na vsakem koraku, na koncu pa postavili na kolesa pravo skulpturo, ob kateri si ne morete kaj, da ne bi vaš pogled zastal še kakšen trenutek dlje. Skladne linije, dinamičen videz, všečni proporci, skratka avtomobil, ki vam mora pasti v oči in vam skoraj mora biti všeč. Njegova nizka, vsaj na prvi pogled, in zajetna pojava pa nakazuje tudi na dinamiko, o kateri bomo več povedali v nadaljevanju. Tudi BMW k sreči stavi na močan motor, zanesljivo lego na cesti, sodobno elektroniko in zvrhano mero udobja. A velar gre tukaj vseeno korak dlje.

Oba sta si dimenzijsko zelo podobna, X3 v dolžino meri 4,71, velar pa 4,80 metra, kar je še vedno zelo obvladljivo, res pa je tudi, da nista narejena za mestno gnečo in tesna parkiranja. Pa tudi tukaj se velar izkaže za bolj lahkotnega in okretnega, enako lahko trdimo za notranjost. Dva velika zaslona na sredini armaturne plošče in vsi podatki so dosegljivi le na dotik – pregledno, enostavno in hitro delujoče. Pri prostornosti ne pri enem ne pri drugem ni težav, a velar ponuja za odtenek več, že udobje na zadnjih sedežih in predvsem prtljažnik pa govorita svoje. Kar 673 litrov je tako osnovna prostornina velarjevega prtljažnika, medtem ko X3 premore 550-litrskega.

BMW bolj stavi na zanj značilno tradicijo, kar je seveda več kot pohvalno, velar pa je zato malce bolj razigran, malo bolj svež. Udobje je seveda logično pri obeh avtomobilih, temu sta naravnani tudi tehnika in pogonski sklop. Oba se ponašata z 8-stopenjskim samodejnim menjalnikom, pri čemer je bil velarjev celo (vsaj po naših občutkih) nekako hitrejši, bolj željan sodelovanja z voznikom, saj dopušča tudi nekaj več. Pa čeprav se oba avtomobila »napajata« iz trilitrskega dizelskega motorja, ki pojeta vsak na svoj način, velarjev pa vseeno z nekaj bolj všečno melodijo. Tudi zmoreta približno enako, BMW-jev 265 konjev (195 kilovatov), velarjev pa okroglih 300 KM (221 kW). In da, oboje se pozna pri vožnji, in da, nista preveč požrešna. Če ste bolj umirjene narave, lahko izberete pogon »eco«, tako da se poraba vrti okoli 7,8 litra na 100 kilometrov pri BMW in 8,3 litra pri velarju. Če želite nekaj več, lahko izberete drugačen program, in veselje je tukaj. Posebej če želite tudi zapeljati z bolj utrjenih cest, saj premoreta oba tudi štirikolesni pogon, ki pride zelo prav zlasti v zimskih voznih razmerah. Za kakšno »terensko razvajanje« sta namreč oba enostavno predraga. Pa čeprav zmoreta veliko.

O opremi ni treba izgubljati besed, od vseh možnih dodatkov, elektronike do izbire programov delovanja motorja in pogona, seveda je na koncu pomembna še cena. Tu je v prednosti BMW, ki v osnovi stane 63.900 evrov, naš testni primerek pa je bil opremljen s kupom dodatkov, od paketa M Sport za od dobrih 6000 evrov dalje. Tako da se je njegova cena potem ustavila pri 91.811 evrih. Velarjeva zgodba se tukaj nekje šele začne, v osnovi stane 104.020 evrov s paketom R-Dynamic HSE, z dodatki, od aktivne zapore zadnjega diferenciala do dodatno oblazinjenih sedežev, 22-palčnih koles in še bi lahko dolgo naštevali, pa se številka na njegovi »ruleti« ustavi pri 123.971 evrih. Tako nihče torej ne more reči, da iz nič lahko pride veliko. Vse to je namreč treba tudi plačati.