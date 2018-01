Simon Koblar: Rumene pasove bi morali uvesti na vse štiripasovnice

Že dolgo ni kakšna magistrska naloga v strokovni javnosti požela toliko zanimanja kot delo Simona Koblarja z naslovom Predlog alternativnega omrežja javnega potniškega omrežja v Ljubljanski urbani regiji. Tema je očitno vroča. Na predavanju na Urbanističnem inštitutu RS, ki so se ga udeležili znani arhitekti, strokovnjaki s področja trajnostne mobilnosti, mnogi študenti ter celo predstavnika mestne občine in Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), so kar drli vprašanja, predlogi in kritike na Koblarjevo nalogo. Čeprav tudi avtor priznava, da njegov predlog gotovo ni popoln in bi se ga verjetno dalo v marsičem izboljšati, so se prav vsi strinjali, da je že zdavnaj napočil čas za prevetritev omrežja javnega potniškega omrežja v Ljubljani in njeni okolici.