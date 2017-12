Urbana, prikazovalniki in linije iz sedemdesetih let

Podatek, da je letos promet na ljubljanskih vpadnicah in drugih pomembnih cestah narasel za nekaj odstotkov, ni presenetljiv. V Ljubljani je v zadnjih dveh letih nastalo skoraj 20.000 novih delovnih mest. Nova delovna mesta za sabo potegnejo dnevne migracije v službo in višje plače, višji prihodki povečajo potrošnjo, ta pa še bolj spodbudi promet. Vpliv gospodarske rasti na rast prometa je še toliko močnejši, če se mesta trendu ne zoperstavijo z učinkovitimi ukrepi na področju trajnostne mobilnosti. Navsezadnje vse gostejši motorni promet ni le ekološki, temveč tudi ekonomski problem, saj v kolonah izginja denar. Lani naj bi samo zaradi izgube časa in čezmerne porabe goriva v New Yorku izgubili 15 milijard evrov ali za skoraj dva proračuna Slovenije.