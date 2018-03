Arhitekturni studio Enota je bil ustanovljen leta 1998, ko sta Dean Lah in Milan Tomac diplomirala na Fakulteti za arhitekturo UL. Že takrat so začrtali poslanstvo biroja, ki do danes ostaja enako: ustvarjanje sodobne in kritične arhitekturne prakse odprtega tipa, ki temelji na skupinskem pristopu k razvoju arhitekturnih rešitev. Z leti se je Enota nenehno razvijala in od samih začetkov služila kot kreativna platforma za poštudijski razvoj več kot petdesetim arhitektom. Lah in Tomac Enoto vodita zadnjih šestnajst let. Oba arhitekta poleg načrtovanja tudi predavata na arhitekturnih šolah, konferencah in simpozijih doma in v tujini. Prizadevata si za večjo promocijo kakovosti v arhitekturi in tako sodelujeta v žirijah natečajev in podelitev strokovnih nagrad oziroma aktivno delujeta v okviru drugih formalnih in neformalnih mrež, pa tudi ostalih dogodkov, povezanih z arhitekturo.

Prestižna zdravilišča in prestižne nagrade

Studio Enota danes poznajo tudi v tujini, njihova dela so predstavili na številnih razstavah in objavili v strokovnih ter drugih publikacijah po vsem svetu. Za svoje delo so prejeli številne pomembne domače in mednarodne nagrade, med drugim zlati svinčnik (2017), nagrado iconic (2017), nagrado ABB LEAF (2017), nagrado architizer A+ (2015), Plečnikovo medaljo (2014), nagrado IOC/IAKS (2011) in nagrado International Architecture (2011). V Sloveniji so najodmevnejše projekte izvedli za zdravilišča v Podčetrtku, kjer so projektirali hotel Sotelia, velnes center Termalija, velnes Orhidelia, garažno hišo Terme Olimia, vodni park Termalija Family Fun Podčetrtek in nato še športno dvorano in celo krožišče. Poleg naštetega so načrtovali še prenovo dominikanskega samostana v Ptuju, zdravstvenega doma in promenado v Velenju, zdravstvenega centra v Termah Zreče, parkirišče Promenada ter restavracijo Organic Garden v Ljubljani. Trenutno projektirajo prenove hotela Maestoso v Lipici, kopališča v Strunjanu, družinskega hotela Vodnik v Adergasu, večstanovanjske hiše v Kranjski Gori, družinske hiše na Škofijah in celo termalnega zdravilišča v Turčiji.

Projekti studia Enota temeljijo na raziskovalnem pristopu, ki ga prepletajo z lastno inovativnostjo. Temeljito preverijo kontekst prostora, preučujejo sodobne družbene povezave in jih prepletajo z uporabo novih tehnologij. Pravijo, da imajo pred sabo vedno cilj, da bi na podlagi teh predhodnih raziskav poiskali inovativne in učinkovite arhitekturne rešitve – za vsak izziv znova in posebej. Lah in Tomac pravita, da na to močno vplivajo raziskovanje, reinterpretacija oziroma razvoj socialnih, organizacijskih in oblikovnih algoritmov, ki izhajajo iz narave. Rezultat je vselej tesna povezanost stavb z okoljem, ki jih obdaja. »Nenehne spremembe in nove kompleksne situacije v svetu nas vodijo k razmišljanju o vedno novih arhitekturnih in urbanističnih rešitvah. Da bi znali odgovoriti na vsa ta nova vprašanja, verjamemo, da je čas, da presežemo okvire konvencionalne prakse, ki jo v glavnem opredeljuje naše kulturno ozadje,« pravi Dean Lah. S takšnim pristopom skušajo presegati ustaljene norme in prostore, ki jih obdelujejo, obenem pa jih na premišljen, tehnično dovršen ter obenem drzen in igriv način obogatiti z dodano vrednostjo. Po njihovih implementacijah je prostor, zunanji ali notranji, boljši in obogaten z dodano vrednostjo.