Slovenski košarkar, ki je ta teden praznoval 19. rojstni dan, v letošnji sezoni znova potrjuje izjemno nadarjenost. Za kraljevi klub v povprečju beleži 17,2 točki, 5,2 skoka in 4,6 asistenc na tekmo, zaradi česar mu mnogi napovedujejo uspešno kariero v ligi NBA. Med njimi je tudi eden najuspešnejših evropskih trenerjev Željko Obradović, ki bo danes s Fenerbahčejem gostoval v španski prestolnici.

»Luka nima prav nobenih težav s pritiskom. Glede na to, kako igra, bi dejali, da je med elito že 15 let. Kariero je pričel zelo zgodaj in to je že njegova tretja sezona v evroligi. Je zelo inteligenten košarkar,« je ocenil Obradović.

Dončića sicer mnogi primerjajo z nemara celo najbolj nadarjenim evropskim košarkarjem vseh časov Draženom Petrićem, podobnosti med Hrvatom in Slovencem pa vidi tudi Obradović. »Morda prihaja do primerjav med njima tudi zato, ker sta oba kariero pričela zgodaj. Vseeno je bil Petrović drugačen tip igralca, vendar pa mu Luka lahko postane podoben. Dobro ve, kaj mora popraviti, da bo postal to, kar se od nejga pričakuje.«