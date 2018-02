Medtem ko je slovenski košarkar Luka Dončić danes užival v posebnem dnevu, saj je dopolnil 19 let, so onkraj Atlantika vse bolj prepričani o njegovi kakovosti. Čeprav se zdi, da Američani za prvi izbor na prihajajočem naboru favorizirajo DeAndreja Aytona z univerze v Arizoni, je vse več tistih, ki se zavedajo, da ima Ljubljančan že drugo sezono eno ključnih vlog v članskem moštvu Reala Madrid in da je bil ob Goranu Dragiću najbolj zaslužen za to, da je Slovenija na evropskem prvenstvu prišla do zlatega odličja.

Čeprav Luka Dončić velja za enega največjih evropskih košarkarskih talentov vseh časov in se že lahko pohvali s številnimi rekordi in lovorikami ter je ob tem še vedno glavni kandidat za naziv najkoristnejšega igralca (MVP) letošnje evroligaške sezone, je na zadnjih nekaj tekmah pokazal, da le ni vsemogočen. Na finalni tekmi španskega pokala je pri porazu proti Barceloni tako dosegel »le« 14 točk, kar seveda sploh ni slab izkupiček, a je s svojimi igrami letvico postavil tako visoko, da so španski mediji njegovo predstavo označili za povprečno. Ko sta se madridski in katalonski klub nekaj dni pozneje srečala še v evroligi, je bil razplet obračuna povsem drugačen. Košarkarji trenerja Pabla Lasa so v dvorani Blaugrana Barcelono razbili s 27 točkami razlike in se ji tako oddolžili za boleč poraz v pokalu. A Dončić je bil to pot še precej bolj nerazpoložen. V dobrih 15 minutah je namreč dosegel le točki ter ob tem zbral šest asistenc in štiri skoke, kar je bila ena njegovih slabših, če ne celo najslabša predstava v letošnji sezoni. Ali je šlo le za slab dan ali pa je sedmica Reala Madrida zapadla v manjšo krizo forme, bo jasno v petek, ko v Madridu v 24. krogu evrolige gostuje Fenerbahče.

Janakopulos se je počutil kot kriminalec Lastnik grškega moštva Panathinaikos Dimitrios Janakopulos je v zadnjih tednih dvigoval precej prahu, saj je zaradi neprimernih komentarjev, uperjenih proti navijačem Fenerbahčeja na spletnem omrežju instagram, prejel kazen vodstva evrolige. Ta mu je za 12 mesecev prepovedala vstop na katero koli tekmo pod njihovim okriljem, Grka pa je to tako vznemirilo, da je zagrozil z izstopom iz tekmovanja. Odločitev naj bi prepustil navijačem, ki bi morali glasovati, ali se strinjajo s predlagamo drastično potezo, a do tega na koncu po posredovanju prvega moža evrolige Jordija Bertomeua ni prišlo. Bertomeu je Janakopulosa v pismu pozval k strpnosti in ga spomnil na športne vrednote, kar je Grka nekoliko pomirilo, a ne popolnoma. »Razumem Bertomeua in se ob tem strinjam z večino stvari, ki jih je zapisal v pismu. A kazni vseeno ne sprejemam, ob tem pa sem zgrožen, da so varnostne službe po evropskih košarkarskih dvoranah prejele mojo fotografijo. Kot da sem kriminalec in ne nekdo, ki vlaga lasten denar, čas in energijo v dobro športa,« je povedal Dimitrios Janakopulos. Vodstvo evrolige je v torek po pritožbi prepoved vstopa na tekme lastniku Panathinaikosa zmanjšalo do 30. junija letošnjega leta, a mu ob tem naložilo finančno kazen v višini 60.000 evrov. Janakopulos tudi znižane kazni ne namerava spoštovati in je že napovedal, da si bo ogledal petkov derbi proti Olympiacosu. Evroliga, 24. krog, v četrtek ob 19. uri: Žalgiris – Barcelona, ob 20.05: Maccabi – CSKA, ob 20.30: Valencia – Bamberg, ob 20.45: Milano – Anadolu Efes, ob 21. uri: Baskonia – Himki, v petek ob 19. uri: Crvena zvezda – Unicaja, ob 20.15: Panathinaikos – Olympiacos, ob 21. uri: Real Madrid – Fenerbahče.