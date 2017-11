»Kaj ti je bilo tega treba Pablo Laso?« je bilo po koncu 7. kroga v košarkarski evroligi najpogostejše vprašanje, ki so si ga postavljali navijači madridskega Reala. Trener kraljevega kluba namreč tokrat v začetno peterko ni uvrstil slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki v letošnji sezoni blesti, posledice pa so bile katastrofalne. Baskonia je Madrid odpihnila z visokih 105:75.

Res je, da je Real Madrid še v nedeljo igral tekmo španskega prvenstva, ko je v velikem derbiju klonil proti Barceloni, in da ga nova evroligaška preizkušnja čaka že danes, ko se bo v 8. krogu pomeril z Unicajo. V napornem ritmu je Pablo Laso Dončiću gotovo želel nameniti nekoliko počitka, a za to ni izbral primernega trenutka. Madrid namreč zaradi poškodb igra brez Sergia Llulla, Ognjena Kuzmića in Gustava Ayona, na zadnjih tekmah pa je le slovenski reprezentant kazal pravo formo. Njegovi soigralci so katastrofalno vstopili v obračun proti Baskonii in v peti minuti, ko je Laso Dončića poslal na parket, že zaostajali za 14 točk. Luka je sicer do konca četrtine dosegel sedem točk, do zadnjega zvoka sirene pa jih je zbral 18 in dodal štiri asistence. A ob njegovem vstopu so bili Baski že razigrani, tako da Realu Madrid visok poraz ni mogel uiti. Da so bile stvari še hujše, pa je poskrbela poškodba noge Anthonyja Randolpha, zaradi katere bo slovenski reprezentant odsoten več tednov.

Kraljevi klub se je po odličnem začetku sezone tudi zaradi poškodb znašel v krizi. V evroligi je po prvih štirih zmagah nanizal poraze proti Himkiju, Maccabiju in Baskonii, za nameček pa klonil tudi v nedeljo, kot že omenjeno, proti Barceloni. Luka Dončić s povprečjem 20,7 točke na tekmo ostaja najboljši strelec evrolige, daleč na prvem mestu je tudi po povprečnem statističnem indeksu na prvih sedmih tekmah, ta znaša 28.

Evroliga, 7. krog: Baskonia – R. Madrid 105:75 (Dončić 18 točk za R. Madrid), Maccabi – A. Efes 72:92 (Murić točki za A. Efes), Bamberg – Barcelona 84:81 (Nikolić 5 točk za Bamberg), Panathinaikos – Himki 93:65, Unicaja – Žalgiris 83:85, Fenerbahče – Olympiacos 83:90 po podaljšku, C. zvezda – CSKA 59:85, Valencia – Milano sinoči, 8. krog: danes ob 18. uri: Himki – Maccabi, ob 18.30: A. Efes – Panathinaikos, ob 19. uri: Žalgiris – Baskonia, ob 21. uri: R. Madrid – Unicaja, jutri ob 18. uri: CSKA – Fenerbahče, ob 20. uri: Olympiacos – C. zvezda, ob 20.45: Milano – Bamberg, ob 21. uri: Barcelona – Valencia.