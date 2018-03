»Jagger naj gre na vazektomijo«

Ni boljšega kot prepir ostarelih rokerjev. Pretekli teden sta se malce zataknila Keith Richards in Mick Jagger. Richards je v intervjuju za Wall Street Journal brez dlake na jeziku dejal, naj se njegov kolega neha razmnoževati. »Mick je res stara baraba. Čas je za škarje, ne moreš biti oče v teh letih. Ubogi otroci!« S tem je seveda namignil, naj gre Jagger na vazektomijo, saj je pred dvema letoma, ko mu je bilo 73 let, njegovemu dekletu pa 29, še osmič postal oče. Tako ima skupno osem otrok s petimi različnimi ženskami od Biance Jagger do Jerry Hall. Njegova najstarejša hči je stara 47 let. Karis Jagger se je rodila v razmerju z Marsho Hunt, a Jagger sprva ni hotel priznati očetovstva. Torej ima roker že več desetletij prakse vzgoje otrok. Nekateri njegovi otroci so šli po poti slave, spet drugi skrbno varujejo svojo zasebnost. So mu pa dali že pet vnukov in enega pravnuka.