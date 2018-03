Dvainsedemdesetletna zvezdnica se pripravlja še na en projekt. Skupaj z Jane Fonda in Lily Tomlin naj bi posnele nadaljevanje filma Od 9 do 5 o ženskah v poslovnem okolju, posnetega pred 38 leti. »Čas je res primeren za nov feministični film,« je dejala. S snemanjem naj bi se strinjali tudi njeni soigralki, tako da zdaj usklajujejo scenarij, v katerem naj bi tri starejše poslovne ženske dajale nasvete trem mladim dekletom, ki se šele uveljavljajo in soočajo s »seksizmom, egoizmom, lažmi in šovinizmom moških šefov«.

Partonova je te dni dobila novo oboževalko: Adele, ki je na svojem twitterju objavila fotografije, na katerih je oblečena kot Dolly Parton. »Kaj, Adele me ima rada? Tako sem počaščena,« se ji je zahvalila country zvezdnica in dodala, da je prav tako obleko imela včasih.