Zapisala je: »Ali še kdo ne odpira več snapchata ali sem samo jaz taka? Tako žalostno.« In kaj se je ugodilo? Tvit je njenih 24 milijonov sledilcev posredovalo vsaj 50.000-krat, še večji odmev pa je imel na borzah: delnice Sanpchata so v 24 urah skokovito padle, tako da je zdaj podjetje vredno le 1,3 milijarde dolarjev, kar je milijardo manj, kot je bilo vredno pred tvitom spletno vplivne starlete. Gospodična Jenner je pozneje hitro popravila svojo izjavo, češ da ima še vedno rada snapchat.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.