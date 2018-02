Ta bo odslej v svoji prvi predstavljeni različici klasično štirivratno limuzinsko zasnovo zamenjal s petvratno, kar pomeni privlačnejšo kupejevsko obliko pa tudi lažji dostop do prtljažnega prostora zaradi večje odprtine. Da bo avto resnično zanimivega videza, je razvidno tudi iz prvih fotografij, sicer pa bo zdaj visok vsega 1,4 metra, medtem ko bo njegova dolžinska mera 4,75 metra, prtljažnik pa bo v osnovi pogoltnil 487 litrov. Povezavo s kupeji razkrivajo tudi vrata brez okvirja, notranjost bo izjemno mikavna in po vzoru nekaterih drugih modelov že kar malce »vesoljska«, z majhnim volanskim obročem in dvema digitalnima zaslonoma na čelu. Avto bo seveda nabito poln vseh možnih najnovejših tehnoloških pripomočkov, na začetku pa bo na voljo z dvema bencinskima (moč 180 in 225 konjev oziroma 132 in 165 kilovatov) in tremi dizelskimi motorji (130, 160 in 180 KM oziroma 96, 118 in 132 kW). Novi 508 bo na ogled na salonu v Ženevi, naprodaj pa bo od septembra dalje.