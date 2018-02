Nemškim mestom bodo dovolili, da na določenih območjih prepovedo vožnjo avtomobilov z dizelskimi motorji. Takšna je bila namreč danes odločitev nemškega sodišča s sedežem v Leipzigu, ki je bila pričakovana, pa čeprav bo vplivala na milijone lastnikov vozil. Nemci tako le sledijo nekaterim drugim državam in mestom, ki so napovedali boj za čistejši zrak. Na tovrstnem seznamu so tako že London, Oslo, Rim, Peking in Šanghaj. Število županov mest, ki se zavedajo, da so prav dizelski motorji velik onesnaževalec okolja, pa je iz meseca v mesec vse večje, podobne prepovedi so najpozneje do leta 2025 že napovedali tudi v Parizu, Madridu, Atenah in Ciudadu de Mexicu.

Vzporednice s tobačno industrijo

Po škandalu zaradi goljufanja pri izpušnih plinih iz septembra 2015 se vse več Evropejcev zaveda nevarnosti dizelskih motorjev za zdravje. »Velik delež k vse več boleznim in globalnemu segrevanju prispevajo prav dizelski motorji,« svari Helena Molin Valdes, ki se pri Združenih narodih bojuje za čistejše okolje. Številke so skrb vzbujajoče, saj naj bi dušikov oksid in prašni delci vsako leto samo v državah Evropske unije zakrivili 400.000 prezgodnjih smrti, od tega v Nemčiji 13.000. »Okoljske omejitve so najhitrejša in najučinkovitejša pot, da ljudi obvarujemo pred nevarnim onesnaževanjem zraka, ki ga dihamo,« pravi okoljski odvetnik Ugo Taddei, nekateri pa vlečejo vzporednice s tobačno industrijo, ki je desetletja minimalizirala dejstva o vplivih cigaretnega dima na zdravje ljudi, pa čeprav so študije kazale drugače.

Tudi zato so vse glasnejši pozivi, naj dizelsko gnana vozila zamenjajo električna, ki pa se trenutno soočajo z dvema težavama – dosegom z enim polnjenjem, ki je še vedno precej manjši od želenih 300 kilometrov, in (pre)visoko ceno, saj se kot tista primerna omenja največ 24.000 evrov. Ko bosta težavi odpravljeni, ljudje ne bodo več imeli razloga, da bi elektriki rekli ne, saj bodo električna vozila preprosto boljša in tudi cenejša od dizelsko ali bencinsko gnanih. »Do leta 2025 bodo vsa nova vozila električno gnana, pa naj gre za osebna, prevozna, celo traktorje. Vse, kar se premika na kolesih, bo gnala elektrika,« je prepričan Tony Seba, profesor ekonomije na Univerzi v Stanfordu. Dodaja, da prav zdaj potekajo najhitrejše in največje spremembe v prometu v zgodovini.