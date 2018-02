To poganja 1,6-litrski bencinski motor s 105 konji (77 kilovati) in elektromotor z močjo 61 KM (45 kW), pri čemer je možno zgolj na elektriko prepeljati do 63 kilometrov. Vratca za vtičnico za polnjenje 8,9-kWh baterije so na sprednjem levem blatniku, moč pogona pa je na prednji kolesi speljana prek šeststopenjskega samodejnega menjalnika z dvema sklopkama. Baterijo dejansko sestavljata dva segmenta, glavni in pomožni del, pri čemer je pomožni del nameščen v dno prtljažnika, zaradi česar je ta lahko nekoliko večji in premore kar 550 litrov. Prek omrežja je baterijo možno napolniti v malo več kot dveh urah, tovarna pa pri avtomobilu navaja porabo le 1,1 litra goriva na 100 kilometrov. »Priključni« ioniq ima tudi petletno garancijo brez omejitve kilometrov in posebno osemletno garancijo (ali do 200.000 kilometrov) na visokonapetostno baterijo, zajemal naj bi polovico vseh prodanih ioniqov pri nas, naprodaj pa je od 30.990 evrov naprej. Pri čemer zastopnik ponuja 2000 evrov promocijskega popusta, državna subvencija pa naj bi znašala 4500 evrov. az