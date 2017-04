Medtem ko starejši ostajajo zvesti rednemu televizijskemu programu in redko uporabljajo celo možnost ogleda za nazaj, ki ga omogočajo domače televizije, mlajši s takšno okorelo ponudbo ne soglašajo več. Prvič zato, ker se jim program, tudi če lahko izbirajo med sto kanali, enostavno ne zdi dovolj zanimiv, drugič pa zato, ker želijo sami izbirati, kaj in kdaj bodo nekaj gledali. Raje bomo skratka gledali serije in filme po lastni izbiri kot domače televizijske šove in situacijske komedije, ki nam jih ob točno določeni uri servira TV Slovenija ali Pop TV. Netflix, Amazon in HBO Go nam to tudi omogočajo. Če boste ob tem pripomnili, češ kaj pa informativni program, se vprašajte, katerega pubertetnika zanima, kaj je rekel neki Karl Erjavec ali Xi Jinping. Če ga to po nekem čudežu morda celo zanima, pa na odgovor zagotovo ne bo čakal do sedmih zvečer, ampak bo vse prebral ali videl na pametnem telefonu, medtem ko za daljšo analizo tako ali tako ne bo našel časa ali volje, dokler ne bo dosegel kakšnih 35 let.

Netflix in Amazon Ni jih malo, ki so se že zdaj popolnoma odpovedali tudi klasičnemu televizijskemu sprejemniku, ne pa samo plačevanju naročnine za kabelsko televizijo. V Ameriki pričakujejo, da bo v naslednjem letu takšnih že okoli 6,5 milijona gospodinjstev. Danes TV-sprejemnik, vključno z vsebino, ki jo ponuj