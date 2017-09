Zadnje tedne je, kot da bi ameriške kabelske televizije in ponudniki za pretakanje serij in filmov sklenili nekakšen pakt, na spored prišlo kar nekaj zanimivih trilerjev, od katerih velja priporočiti tri. Prva dva, Mr. Mercedes s televizije Audience in The Sinner, ki jo predvaja USA Networks, sta že v polnem zagonu, tretja, Mindhunter, pa bo na Netflix v enem kosu prišla 13. oktobra.

Mindhunter Mindhunter, serija o najbolj znanih ameriških serijskih morilcih, vzbuja velika pričakovanja, ker jo producirata igralka Charlize Theron in režiser David Fincher, ki se je s to tematiko ukvarjal že v eni od svojih filmskih uspešnic – Zodiaku. Zodiak je bil triler o resničnem serijskem morilcu, ki je okrožje San Francisca teroriziral konec 60. in v začetku 70. let prejšnjega stoletja, tokrat pa bo v seriji bolj kot lov na morilce v ospredju to, zakaj so sploh morilci. »Kako uloviti nore, če ne vemo, kako nori sploh razmišljajo?« se sprašuje serija, v kateri specializirana agenta FBI, ki intervjuvata serijske morilce, igrata Jonathan Groff in Holt McCallany. Njuna lika temeljita na agentih FBI, ki sta konec 70. let intervjuvala zaprte množične morilce, da bi FBI preprečil nadaljnje umore, ugotovitve agencije pa so bile popisane tudi v knjigi Mind Hunter: Inside the FBI’s Elite Serial Crime Unit.

Mr. Mercedes Marsikaj iz te knjige bi prav prišlo tudi upokojenemu detektivu Billu Hodgesu, ki ga v Mr. Mercedesu igra Brendan Gleeson. Irski igralec v novi ameriški kriminalki ostaja pri svojem rodnem naglasu, ker je tako hotel Stephen King, avtor knjige Mr. Mercedes, po kateri je serija posneta. V njej Hodges lovi psihopata z vzdevkom Mr. Mercedes, ki z ukradenim mercedesom do smrti povozi 16 ljudi, ko ti sredi noči v vrsti čakajo na morebitno delo, kot je za Kinga običajno, pa v romanu in posledično seriji ne manjka niti travm iz otroštva. King je ekranizacij svojih romanov sicer že dodobra vajen. Samo v preteklih dveh letih smo na primer lahko videli serije Ujeti pod kupolo (Under the Dome), 11.22.63 in pred kratkim še Skrivnost megle (The Mist), je pa res, da je bila malokatera od njih uspešna. Vsekakor so bile veliko slabše od Kingovih romanov, menda pa je King z ekranizacijo Mr. Mercedesa, ki ga je napisal pred tremi leti, zadovoljen. David E. Kelley je, kot pravi, delo avtorja serije opravil dobro in tako je bilo tudi pričakovati. Kelley ima namreč dolgo hollywoodsko kilometrino, ko gre za pisanje scenarijev in produciranje serij, ter stoji za nekaterimi od največjih uspešnic zadnjih dveh desetletij, od Raztresene Ally, Prakse, Bolnišnice upanja do Življenja na Marsu, Majhnih laži in Goliatha. Oziroma povedano drugače, našli ga boste v skoraj vsaki drugi seriji, povezani z odvetniško ali zdravniško tematiko.