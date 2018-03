Delta in nekatera druga večja podjetja po ZDA so zaradi zadnjega šolskega strelskega pokola na valentinovo v Parklandu na jugu Floride odvzela ugodnosti za člane orožarskih lobijev, ki so trenutno zaradi vseameriškega aktivizma srednješolcev prevroč kostanj.

Tam, kjer se obnašajo, kot da je orožje pomembnejše od otrok, pa se z odločitvami podjetij ne strinjajo in Georgia je ena od takih držav, kjer je orožarski lobi zelo močan. Veliko škode za Delto ne bo, saj je šlo za to, da se ji obnovijo nekatere davčne olajšave, ki so potekle leta 2015.

Delta s sedežem v Atlanti daje kruh 33.000 prebivalcem Georgie in je ena največjih delodajalk ameriškega juga. Na jezo republikanskih politikov se je podjetje odzvalo s sporočilom, da podpira pravico do orožja, vendar se noče vpletati v naelektreno javno razpravo po pokolu v Parklandu in da ne bo podpiralo nobene organizacije na eni ali drugi strani.

Poleg Delte je popust orožarjem vzela tudi družba United, ki pa ima sedež v Newarku v New Jerseyju, kjer orožarski lobi nima vpliva, orožje pa imajo večinoma le kriminalci in policisti.

Guvernerja Connecticuta Dannel Malloy in New Yorka Andrew Cuomo sta skušala nemudoma izkoristiti dobro gospodarsko priložnost in sta povabila Delto, naj sedež iz Atlante preseli v njuno državo. To se zaradi 50 milijonov dolarjev, kolikor bi znesle davčne olajšave v Georgii, seveda ne bo zgodilo.