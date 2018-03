»Če me vprašate, ali za to čutim odgovornost, bom rekel ne,« je novogoriški župan Matej Arčon zavrnil odgovornost za to, da so v remizi, edinem objektu tehniške dediščine v občini, ta teden odprli pohištveni diskont Dipo. Polkrožen pokrit prostor, v katerem so popravljali vlake in lokomotive bohinjske železnice, je namreč po več letih bitk, da bi ga mesto dobilo nazaj, ostal v zasebnem lastništvu avstrijske nepremičninske agencije, ta pa je prostore (z vsemi dovoljenji) namenila trgovinski dejavnosti. Občina je prvo priložnost za lastništvo nad stavbo izgubila leta 2004, ko so Slovenske železnice remizo in okoliška zemljišča ponudile naprodaj. Občina se na ponudbo ni odzvala, nepremičnine pa je kupilo tedaj še dobro delujoče ajdovsko Primorje. Slednje je na južnem delu zemljišč začelo graditi stanovanjsko sosesko, severni del, vključno z remizo, pa prodalo avstrijski družbi Immorent.

Sledilo je nemalo naporov, da bi občina stavbo dobila nazaj, v njej je nazadnje predvidela prostor za kulturnike in mlade ustvarjalce. Lansko poletje je bila rešitev že skorajda na dlani. Mestna občina Nova Gorica se je namreč z lastniki dogovorila, da ji remizo za 40 let odstopijo v najem. Stavbna pravica bi občino v vseh štirih desetletjih skupaj stala 2,7 milijona. Dodatni trije milijoni bi bili potrebni za obnovo, še slab milijon pa za najem parkirišč v okolici.

A svetniki so tedaj upe dokončno pokopali. Najema niso podprli, glasovanje za ali proti je bilo neodločeno. »Svetniki so se odločili, da bo v remizi Dipo,« je bil tedaj oster župan Arčon, zdaj pa ponovno poudaril, da se mu ta znesek glede na dediščino, ki jo objekt predstavlja, ni zdel previsok.

»Edini plus, ki ga vidim v današnjem odprtju, je, da remiza ne propada več in da je obnovljena v skladu z zahtevami zavoda za varovanje kulturne dediščine,« je sklenil Arčon, preden je odšel na slavnostno odprtje v Prvomajsko ulico. Zanjo ima občina sicer že pripravljene načrte za nadaljnje urejanje. V ulici morajo urediti odvodnjavanje, kolesarsko pot in zelenico, snujejo tudi novo parkovno zasaditev. Približno šest milijonov evrov vreden vložek bo po županovih predvidevanjih prišel na vrsto leta 2020.