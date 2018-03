Zaradi pomanjkanja privatnih finančnih virov iz tujine so bile te države prisiljene v krčenje domačih javnih financ in zategovanje pasu v plačah in socialnih pravicah. To se je dogajalo v času, ko je njihov BDP realno ali celo nominalno padal in stopnja brezposelnosti močno naraščala. Bolj ko so države stiskale fiskalni pas, slabši je bil odziv domačega povpraševanja in manj so bili tuji privatni upniki pripravljeni kupovati dodatni javni dolg za financiranje proračunskih primanjkljajev in sanacijo sistemsko pomembnih bank. Prišlo je do povezane negativne spirale povečanja javn