Zato niti predvidljivost vremena od Matije naprej ne prinaša tolažbe. Pustimo ob strani, da na Primorskem umirajo oljke, ki so ob januarski otoplitvi neumno mislile, da je že pomlad, in so začele zganjati brstenje. Pa marelice in breskve, te tudi na Štajerskem. Tolažba je, da bodo skupaj z njimi nemara smrt storile tudi podgane, miši, ose in sršeni, pa mogoče še kak virus in bakterija, čeprav – če sodim po lastnem telesu – tem slednjim ledeno vreme kar ustreza in se množijo kakor zajci, še najraje v pljučih in okolici. Led in mraz sta okoliščini, ki pomagata vstopati v območje