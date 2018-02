V javnost so sicer prodrla že pred osmimi leti, vendar brez posebnega odmeva, tokrat pa so mediji dodali domneve, ki so dejanjem povečale nesprejemljivost (vse ženske niso bile spolne delavke, med njimi so bila mladoletna dekleta, prostovoljci so spolne usluge zahtevali kot povračilo za humanitarno pomoč). Poleg tega pa članki poskušajo dokazati, da je organizacija celotno zgodbo poskušala prikriti in da so bili krivci premilo kaznovani, odgovorni na vrhu ustanove pa sploh ne. Pod ognjem kritik je vodstvo Oxfama hitro opustilo poskuse dokazovanja, da ni odgovorno, saj jim je v