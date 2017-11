Medtem ko smučarji lahko do sredine oziroma v nekaterih primerih do konca tega meseca smučarske vozovnice kupijo v predprodaji po ugodnejših cenah, se prvi smučarski navdušenci že lahko spuščajo po belih strminah na Kaninu in Voglu. Včeraj je na Kaninu, kjer so na vrhu smučišča namerili več kot meter snega, smučalo več kot 200 ljudi. Obratovali sta štirisedežnica Prevala in vlečnica Podi nad restavracijo Prestreljenik. Smučanje je bilo mogoče na progah Sedlo in Prevala do smučišča Sella Nevea na italijanski strani Kanina. »Prijetno smo presenečeni nad tolikšnim obiskom. Prihodn