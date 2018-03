Starši nas lahko na pot do osamosvojitve porinejo zelo hitro, lahko pa nas zadržujejo, dokler tudi sami niso pripravljeni. Za najstnike je pomembno, da imamo neko mero samostojnosti, saj si z njo ustvarimo svojo identiteto, življenjske vrednote, dobimo okus po odgovornosti in predstavo o posledicah, ki jih to lahko prinese. Za starše pa je pomembno, da jasno postavijo meje in pravila, ki bi se jih najstniki morali držati. Vendar morajo otrokom pokazati tudi zaupanje in ljubezen.

Velikokrat se najstniki in njihovi starši ne strinjajo glede samostojnosti in tega, o čem lahko najstnik odloča sam. Normalno je, da naše starše skrbi, ali nam nalagajo preveč odgovornosti in omogočajo preveč samostojnosti pri mladih letih in ali bo njihov otrok sprejemal slabe odločitve. Vsi si želijo, da bili njihovi otroci varni. Pomembno je, da otroci in starši najdejo ravnovesje med starševskimi zahtevami ter skrbmi in otrokovo željo po svobodi. Sporazum o tem prispeva k zdravemu in pozitivnemu razmerju med njimi.

Otroci in najstniki bomo zmeraj delali napake, jih mogoče nekajkrat ponovili ter se iz njih učili. Še zmeraj odkrivamo sebe, svoje interese in vrednote. To je pomemben del našega odraščanja in življenja na splošno, saj se moramo hitro naučiti, da moramo svoje napake popravljati sami, da ima vsaka naša odločitev tudi posledice.

Mladostniki v letih odraščanja različno razvijamo svoje socialne sposobnosti, emocionalne sposobnosti in sposobnosti odločanja. Zato se lahko zazdi, da gre za paradoks: želimo si svobode in obenem vodstva, želimo si biti sami ter obenem v družbi. Razumevanje najstnika je lahko težko, saj v večini primerov ne razumemo niti samih sebe.

Starši nam predstavljajo zelo pomemben vzor. Nanje se zanesemo, ko potrebujemo motivacijo, nasvete in – kar je najpomembnejše – ljubezen. Pomembno za mlade je, da imajo doma podporni sistem, ki jim bo pomagal v procesu osamosvojitve in po njem, nič manj pa, da svoje starše spoštujejo in upoštevajo, saj bodo le tako ohranili dobre razmere in dobili tisto, kar si želijo: svobodo in zaupanje.