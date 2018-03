V povesti Pestrna, ki jo je leta 1939 napisal France Bevk, lahko beremo o mali Nežki, ki je morala zaradi revščine domačih že pri petih letih izkusiti težave odraslih. Pošljejo jo k bogati družini, kjer naj bi delala kot varuška, vendar kljub vabljivim obljubam njeno življenje še zdaleč ni lahko; izrabljati jo začnejo še za druga, precej težavnejša opravila, za nenamerne spodrsljaje pa jo grobo fizično kaznujejo. Zaradi vsega hudega Nežka pobegne domov in tudi močno zboli, toda sčasoma okreva in dobi novo voljo do življenja.

Hitre spremembe zadnjih let Podobnih zgodb v zgodovini slovenske in tudi svetovne književnosti kar mrgoli. Seveda je tematika posameznikovega odraščanja in osamosvajanja ter različnih preizkušenj, ki jih prinese odhod od doma, stara kot človeštvo samo; vendar pa nas tako ljudsko slovstvo (Desetnica) kot tudi dela, kakršna so med drugim Bevkovi Pastirci ali Samorastniki Prežihovega Voranca, opominjajo na to, da je imelo otroštvo pri nas še pred nekaj desetletji precej drugačen obraz kot danes, še zlasti v revnejših družinah (kar pa se v nekaterih pogledih niti ni tako zelo spremenilo). Prikazujejo, kako so bili otroci primorani delati že v rosnih letih, da so lahko doma sploh preživeli; številni so se bili prisiljeni osamosvojiti že pri devetih, desetih letih. Njihov odhod od doma ni bil prostovoljen; starši so jih poslali v svet služit v utemeljenem prepričanju, da bodo otrokom s tem zagotovili boljše in lažje življenje – doma bi živeli v pomanjkanju, še tisto malo pa bi morali deliti tudi z drugimi brati in sestrami. V primerjavi z opisanim stanjem se je v Sloveniji po drugi svetovni vojni zgodil izjemen napredek. Tako je otrokom danes prepovedano delati vse do začetka srednje šole; prav tako je prepovedano fizično nasilje nad njimi, kakršno je bilo v tistih časih ne le tolerirano, temveč tudi povsem običajno.

Razlike so velikanske Po drugi strani danes tudi ni več prave potrebe po skrajno zgodnjem osamosvajanju. Večina staršev sicer meni, da je treba otroka na samostojno življenje postopno pripraviti, mu pomagati in svetovati, kolikor se le da: za začetek pač s tem, da si otroci sami pripravijo obleke, se oblečejo, si naredijo zajtrk, pripravijo šolske pripomočke in gredo sami v šolo, pomagajo pri hišnih opravilih in podobno. Otroka predvsem ne silijo k osamosvojitvi, ampak mu dopustijo, da se sam odloči za ta pomemben življenjski korak; in čeprav gredo nekateri še danes pri zgodnjih letih od doma, se drugi sploh nikoli ne odselijo. To pa še ne pomeni, da je tako tudi drugje po svetu. Milijoni otrok še danes izkušajo popolnoma enake stvari, kot jih je Bevkova Nežka pred 80 leti, in pred tem si ne moremo zatiskati oči. Leta 1989 je sicer generalna skupščina Organizacije združenih narodov (OZN) sprejela konvencijo o otrokovih pravicah. Ta dokument je v ospredje postavil otroka in s tem svetu poslal jasno in nadvse pomembno sporočilo: »Otroci so osebnosti z vsemi pravicami človeka, ki potrebujejo posebno skrb in zaščito.« Glavna načela, ki jih opredeljuje konvencija, so zagotavljanje preživetja in zaščite otrok, iskanje najboljše koristi zanje, njihova soudeležba in nediskriminacija.