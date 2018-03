Šestintridesetletni teniški zvezdnik Roger Federer je v torek zvečer v Monaku skupaj s Sereno Williams pisal športno zgodovino. Osvojil je namreč kar dva naslova športnika leta, in sicer za najboljšega športnika nasploh in za najboljši povratek na športno sceno. S tem je postal športnik z največ osvojenimi laureusi, saj jih ima skupno šest. »Nisem verjel, da se lahko tako uspešno vrnem na teniška igrišča,« je dejal novinarjem po prejetju nagrade. »Zdi se, da so se mi uresničile sanje.«

Športnica leta je postala Serena Williams. Januarja lani je noseča osvojila svoj 23. grand slam turnir, nato pa lopar postavila v kot. A morebiti je prav zato postala športnica leta. Potem ko je rodila hčerko, se bo prihodnji mesec vrnila na profesionalna teniška igrišča na turnirju v Indian Wellsu. V spodbudo ji je mož Alexis Ohanian v Palm Springsu postavil štiri veleplakate z napisom, da je Serena najboljša mama vseh časov. Njen sicer že peti naslov najboljše športnice na svetu pa je naletel tudi na nekaj kritik, češ, kako lahko ta naslov dobi športnica, ki je v celem letu tekmovala le en mesec.

Zato pa je bila posebne pozornosti deležna nominiranka za športnico leta Caster Semenya iz Južnoafriške republike. Nominacija dobitnice zlate olimpijske kolajne v teku na 800 metrov v Riu je bila še posebno pomembna zato, ker je bila tekačica leta 2009 v središču preiskave, ali je sploh ženska. Ob prihodu na podelitev se je zahvalila vsem, ki so jo v tistih težavnih letih podpirali.

Če si je kdo zaslužil nagrado, so to nogometaši brazilskega kluba Chapecoense. Leta 2016 je v letalski nesreči umrla večina njihove prve ekipe. Toda nogometaši so strnili svoje vrste in v pretekli sezoni dosegli najboljše rezultate ter se uvrstili v kvalifikacije letošnjega Copa Libertadores.

Zapoved belih superg Poleg nagrad je prireditev tudi priložnost za malo športnega glamurja. Po rdeči preprogi se vedno sprehodijo dame v najboljših toaletah ter gospodje v smokingih in – belih supergah. Zdi se, da so superge že nekaj let modna zapoved laureusov, saj se večina športnikov obuje v ta obuvala. Nekateri, denimo nekdanji nogometaš Luis Figo, izberejo temnejše barve, najbolj zaželene pa so bele superge. Letos jih je še posebno očitno nosil Boris Becker, ki je bil podeljevalec nagrade za najboljšega športnika, po rdeči preprogi pa se je sprehodil v družbi svoje žene, nizozemske manekenke Lilly. Kljub temu da lani zaradi bankrota ni bilo njegovo najboljše leto, je bil par tako kot vedno v središču modnega zanimanja. Z belimi športnimi copati ga je zasenčil le monaški princ Albert, ki je na prireditev prišel v spremstvu žene princese Charlene. Njuno podobo na rdeči preprogi so modni časopisi opisali kot »par s srednješolskega plesa«. Ona vsa bleščava, on kot mulec v smokingu z belimi supergami. Edini, ki je imel res dober razlog, da ima obute bele športne copate, je bil bivši nogometaš Ryan Giggs, ki je po rdeči preprogi brcal žogo.