Če je posel v nogometu cvetel že v času finančne krize, so njegovi prihodki zdaj, ko svetovne borze beležijo gospodarsko konjunkturo, še izrazitejši. Pri tem ni nobena izjema Evropska nogometna zveza (Uefa), ki se že vrsto let ponaša z milijardnimi dohodki. Ti so samo v zadnjem finančnem letu (2016/17) znašali 2,836 milijarde evrov, po trenutnih napovedih pa se bodo v letu 2019/20 skoraj podvojili in presegli mejo petih milijard evrov. Z omenjenimi številkami so se vodilni možje Uefe pohvalili na 42. kongresu zveze v Bratislavi na Slovaškem, kjer je beseda med drugim tekla tudi o naslednjem evropskem prvenstvu.

To bo leta 2020 potekalo v 12 mestih, na njem pa bo, tako kot že lani v Franciji, nastopalo 24 reprezentanc. Na voljo bo rekordnih tri milijone vstopnic, turnir ob 60-letnici Uefe pa naj bi si ogledalo 6,2 milijarde televizijskih gledalcev. Kot je pojasnil generalni sekretar Uefe Theodore Theodoridis, je cilj prvenstva ustvariti dve milijardi evrov prihodkov, finančne koristi od tega pa bo imelo tudi 55 evropskih nacionalnih zvez. Še največ udeleženke prihodnjega evropskega prvenstva, saj bo vsaka za nastop na turnirju dobila najmanj 9,25 milijona evrov oziroma 1,25 milijona več kot prej. Precej višji bo tudi skupni nagradni sklad prvenstva, ki bo v primerjavi z lanskim EP višji za 23 odstotkov in bo znašal rekordnih 371 milijonov evrov.

Rdeča luč za VAR v ligi prvakov V nasprotju s predstavniki nacionalnih nogometnih zvez so bili z zaključki na kongresu precej manj zadovoljni nekateri največji evropski klubi, ki so z neodobravanjem pospremili odločitve Uefe, da bo tudi prihodnja sezona lige prvakov minila brez pomožnih videosodnikov (VAR). Čeprav tehnologijo med drugim že uporabljajo tako v nemškem kot italijanskem prvenstvu, z njo pa si bodo sodniki bržkone pomagali tudi na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Rusiji, so pri Uefi prepričani, da v ligi prvakov čas zanjo še ni napočil. »Nihče ne ve natančno, kako tehnologija deluje. Okoli nje še vedno vlada zmeda, zato je v ligi prvakov v prihodnji sezoni še ne bomo uporabili. Čeprav menim, da gre za dober projekt, pa ne smemo hiteti. Bomo videli, kako se bo obnesla na svetovnem prvenstvu,« je dejal prvi mož Uefe Aleksander Čeferin. Odločitev je vznejevoljila predsednika Bayerna München Karl-Heinza Rummeniggeja, ki je prepričan, da gre za korak v napačno smer. »Če sem iskren, obžalujem odločitev. V bundesligi smo se lahko prepričali, da so odločitve sprejete s pomočjo VAR bolj zanesljive in pravičnejše, kot so bile v preteklosti. Na žalost za zdaj vse ostaja po starem, a sam ostajam prepričan, da bo tudi VAR nekoč prisoten v ligi prvakov,« je dejal Karl-Heinz Rummenigge.