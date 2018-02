Resno ukvarjanje s športom med mladimi ni nikakršna redkost, posebno v srednješolskih letih. To seveda zavzame velik del dijakovega prostega časa, usklajevanje šole in športa pa je lahko kar precejšen izziv. Dijaki se morajo dobro organizirati, da ne popuščajo niti v šoli niti pri športu.

Na Gimnaziji Škofja Loka je že tretje leto možnost vpisa v športni razred. Ta je namenjen dijakom, ki se resneje ukvarjajo s športom. Program je po sestavi podoben programom v drugih razredih, vendar ima določene razlike, ki dijakom olajšajo vsakdan.

Dijaki imajo status športnika, ki jim omogoča, da se sami odločijo, kdaj bodo vprašani pri različnih predmetih, poleg tega pa so oproščeni določenih seminarskih nalog. V drugem letniku imajo na urniku eno dodatno uro športne vzgoje ter poseben predmet športna biologija, pri katerem se učijo o človeškem telesu in vplivu športa nanje. Če naletijo na težave, jim je omogočena učna pomoč. Udeležujejo se tudi raznih športnih taborov, tako pozimi kot poleti, kjer so dejavni na različnih področjih športa.