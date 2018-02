Vrhunski atlet Matic Osovnikar prihaja iz športne družine, zato mu je bilo praktično namenjeno, da se tudi sam ukvarja s športom. V osnovni šoli je treniral smučanje, vendar ga je opustil pri vstopu v Gimnazijo Škofja Loka. »Smučanje je zelo intenziven šport, ni te doma in ni te v šoli. Ker prav tako nisem dosegal nobenih posebnih rezultatov, se mi od smučanja ni bilo težko ločiti,« se spominja. Odločitev je bila več kot očitno pravilna, saj je nato postal izjemen tekač, kljub ukvarjanju z vrhunskim športom pa je uspešno končal tudi študij stomatologije.

Izkušnje utrdijo

Na Gimnaziji Škofja Loka je bil dijak od leta 1994 do 1998. V gimnazijo je vstopil že pri štirinajstih letih, saj se je v osnovno šolo vpisal eno leto mlajši od vrstnikov, nato pa je eno leto še preskočil. »Bilo je malce težko gledati, kako sošolci v četrtem letniku že opravljajo vozniški izpit in kako hitreje odrastejo. V tem pogledu izkušnja ni bila najbolj pozitivna, že samo zato, ker si želiš početi vse, kar počnejo vrstniki. Je pa res, da te take izkušnje utrdijo,« se danes spominja doktor stomatologije.

Teči je na pobudo očeta začel pri štirinajstih letih. Večina sošolcev niti ni vedela, da trenira atletiko, saj je začel tekmovati šele v četrtem letniku. Status športnika je privilegij, ki takrat še ni obstajal. »Ko sem povedal sošolcem, da odhajam za dva dni, so me vsi čudno pogledali,« v smehu pravi Matic. Sam ni bil v športnem razredu gimnazije, ki je bil pomemben del gimnazijske ponudbe vse od leta 1976, vendar so bili v njem tedaj predvsem smučarji. Težave z usklajevanjem šole in atletike so za Osovnikarja nastopile šele na fakulteti za stomatologijo, ko je začel v športu dosegati odlične rezultate. Ti so se stopnjevali vse do 7. mesta v teku na 100 metrov na svetovnem prvenstvu v Osaki, uspeha, ki belopoltim sprinterjem do tedaj ni uspel že dvajset let. Takrat je postavil tudi slovenski rekord 10,13 sekunde, ki velja še danes.