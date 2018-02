Vedno pogosteje slišimo, da mladi niso več tako športni, kot so bili včasih, da je šport zanje samo ovira v njihovem virtualnem svetu ali pa ga mogoče zanemarjajo iz lenobe. Seveda pa se to po drugi strani sliši dokaj neverjetno, saj vedno znova beremo o kakšnem novem velikem dosežku mladega vrhunskega športnika. A še vedno ostaja vprašanje, kakšno je torej zanimanje mladih za šport. Je res tako porazno, kot se zdi, ali pa je zanimanje mladih za šport še vedno veliko? Odgovor smo poskušali najti s pomočjo ankete med 132 dijaki drugega letnika Gimnazije Škofja Loka. Med njimi je bilo 42 fantov in 90 deklet. Rezultati so zanimivi.

Resno trenira manj deklet Čeprav bi kdo morda pomislil, da se s športom ukvarja več fantov kot deklet, ni tako. Od anketirane moške populacije dijakov se jih v športu udejstvuje 36 od anketiranih 42, kar predstavlja 86 odstotkov, pri dekletih pa se s športom ukvarja kar 78 dijakinj izmed anketiranih 90, kar predstavlja 87 odstotkov. Najpogostejši razlogi za udejstvovanje mladih v športu so: boljše počutje, izboljšano zdravstveno stanje in celo sklepanje novih prijateljstev. Anketiranci so navedli tudi željo po lepši postavi. Zanimalo nas je tudi, kakšno je njihovo udejstvovanje v športu – ali se z njim ukvarjajo rekreativno ali šport resno trenirajo. Opazili smo, da je tu delež moških dijakov, ki posamezno športno disciplino resno trenirajo in se morda celo že ukvarjajo z vrhunskim športom, večji od ženskega. Pri fantih je delež prvih kar 58-odstoten, pri dekletih pa 25-odstoten.