Pomeni popolno zbranost, disciplino, fizično moč, psihično stabilnost in še nekaj manjših dejavnikov, ki pripomorejo k vrhunskemu tekmovalcu, saj lahko vsaka majhna napaka ali nezbranost pripelje do neuspeha.

Veliko k dobremu uspehu pripomore fizična moč, saj je tekmovalna proga pri smuku dolga tudi do dve minuti in jo moraš prepeljati v nizki smukaški preži, kjer je veliko pritiska na nogah. Zato moramo imeti tekmovalci visoko raven fizične moči.

Zbranost in psihična stabilnost sta ključnega pomena. Zbranost je odločilna predvsem med tekmo, saj pride na progi do raznih kombinacij zavojev, pri katerih moraš pametno izbrati idealno linijo. Snežna podlaga ni vedno gladka, zato morajo biti tekmovalci z višjimi štartnimi številkami še posebno zbrani, saj se na podlagi naredijo grbine in luknje, ki te lahko presenetijo. Velikokrat pri taki podlagi ali pri slabši vidljivosti pride do odstopa ali slabšega rezultata. Tukaj se pokaže psihična stabilnost. Tekmovalci smo razočarani in ne najboljše volje. Takrat moramo čim hitreje pozabiti ta dan in se pripraviti ter motivirati za naslednjo tekmo.

Potrebna je samodisciplina, saj se zaradi mnogih poletnih priprav in pomanjkanja snega v jesenskih mesecih velikokrat odpravimo za več dni po Sloveniji, največkrat pa v tujino. Pogosto smo odsotni tudi v šoli, zato se moramo naučiti delati s časom, saj je šola na prvem mestu in se je treba dobro organizirati pri učenju. Veliko ljudi misli, da odsotnosti v šoli pomenijo le uživanje, vendar se ne zavedajo, da je treba vse izostanke v šoli nadoknaditi in se morda kdaj še bolj potruditi kot nekateri drugi, ki novo snov redno pridobijo pri pouku.

Odsotnost v šoli ne pomeni le odsotnosti od pouka, ampak tudi odsotnost od prijateljev in sošolcev, saj prostega časa zaradi šole in aktivnosti ni veliko. Zato sam pozimi veliko časa preživim doma brez druženja s prijatelji. S tem se moraš sčasoma sprijazniti. Družim se le s prijatelji na smučanju, saj skupaj treniramo.

Največji zalogaj pri smučanju so seveda stroški, ki so ena najbolj negativnih stvari. Stroški ene sezone namreč znašajo več kot 10.000 evrov. V to so všteti vsa oprema, smučarske vozovnice, stroški potovanj in še veliko pomembnih stvari, ki jih pri tem športu nujno potrebuješ. Zato brez podpore in veliko odrekanja staršev – oče je tudi moj serviser – ne gre.