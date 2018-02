»Definitivno s prihodom domov kolajna, osvojena v slovenski olimpijski reprezentanci, pride na svoje mesto. Ko sem jo prinesel v Slovenijo, je to, to. Zdaj je na svojem mestu. Olimpijske igre so bile zelo dolge za nas biatlonce. Zdaj vsi komaj čakamo, da pridemo do svojih bližnjih in se v ožjem krogu poveselimo teh uspehov,« je po vrnitvi domov na novinarski konferenci v letališki stavbi Aerodroma Ljubljana v prvi izjavi medijem dejal srebrni biatlonec.

»Ne samo jaz tudi Klemen (Bauer), ki ima prav tako otroka, in tudi naši serviserji, vsi komaj čakamo, da pridemo nazaj v družinsko okolje, ki da novi zagon za naprej. Po zadnjih dveh sezonah, ko sem bil bolan doma, sem si želel v zahvalo družini spet priti na visok nivo in ta kolajna je zahvala za vse,« je med drugim dejal Fak.

Pot do uspeha ni bila lahka, še zlasti ko mu uvodoma ni šlo in je že kazalo, da se želja po kolajni ne bo uresničila: »Moram povedati, da ni bilo enostavno. Smo pa v športu navajeni, da ko nekaj ne gre in je naslednja priložnost že naslednji dan, je treba zelo hitro pogledati, kaj je bilo narobe, in se zbrati za novo priložnost. Lahko bi tudi naredil eno napako in se ne bi veselili kolajne. Se veselim, da se je ves trening in delo leta poprej ter pred igrami izplačalo in sem ostal na pravi poti do konca tekme,« je srebrni olimpijski nastop znova podoživel 30-letni tekmovalec iz hrvaškega Mrkopalja v Gorskem Kotarju, ki si je po zamenjavi hrvaškega dresa za slovenskega novembra 2010 novi dom ustvaril na Gorenjskem.