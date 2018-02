Zaključna slovesnost 23. olimpijskih iger se je začela z ognjemetom, vrhunec pa je bilo vkorakanje športnikov z vsega sveta, ki so se poslovili od občinstva. Slovensko zastavo je nosil smučar prostega sloga Filip Flisar.

Nosilci zastav so v sredini olimpijskega stadiona sklenili krog, njihovi rojaki pa so se ob spremljavi glasbe in svetlobnih učinkov sprehodili okoli njih. Po prihodu športnikov je nebo osvetlila podoba maskote letošnjih olimpijskih iger, tigra Sohoranga, ki se je nato oblikovala v veliko srce.

Na tribunah sta zaključno slovesnost med drugim spremljali hčerka ameriškega predsednika Donalda Trumpa Ivanka in delegacija visokih severnokorejskih uradnikov, ki jo vodi general Kim Yong Chol.

Tradicionalno so na zaključni slovesnosti podelili tudi zadnja olimpijska odličja. Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach in predsednik Mednarodne smučarske zveze (Fis) Gian Franco Kasper sta jih okoli vratu obesila najboljšim smučarskim tekačem in tekačicam na najdaljših preizkušnjah.