Žan Košir je ob prihodu na Brnik stopil pred medije in dejal, da se mu je glava malo ohladila in se je začel zavedati, da je medalja vendarle medalja. »Upam, da je s tem tudi mlajši del ekipe ob meni dobil malo motivacije,« je dejal.

Lesk kolajne mu tako več ni toliko pomemben, kljub temu da je za las zgrešil finale in s tem zlato ali srebrno odličje. »Dosegel sem več, kot so mnogi mislili, da lahko. Tudi sam sem dvomil vase, ampak sem imel kanček upanja, da lahko z delom in svojimi izkušnjami ter znanjem vseeno ponovim dosežke iz Sočija,« je dejal deskar, ki je na zimskih olimpijskih igrah pred štirimi leti osvojil dve kolajni.

Med Sočijem in Pjongčangom se je 33-letni Tržičan boril s poškodbami. Kot je dejal, ga je v najtežjih trenutkih k temu, da se je osredotočil na trening in okrevanje, gnala v prvi vrsti ljubezen do življenja, pa tudi ljubezen do njegove panoge. »Deskanje je zelo lepa disciplina. Večino časa smo zunaj, nekje, kjer je zasneženo, in upamo, da na čim več sonca.«

»Sem kot mango. 50 sončnih dni pomeni, da sem tam, kjer moram biti,« se je pošalil. »Ta medalja ni tako sladka ali okusna kot mango, je pa vsaj enako lepa,« je še dodal.

Košir je bron osvojil v deskarskem paralelnem veleslalomu predzadnji dan olimpijskih iger v Južni Koreji. To je zanj tretja in za Slovenijo 21. zimska olimpijska kolajna. Na tokratnih zimskih olimpijskih igrah je za Slovenijo poleg Koširja osvojil kolajno še Jakov Fak, ki se je v Slovenijo vrnil v nedeljo zvečer.