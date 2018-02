Tržičan je imel v polfinalu že lepo prednost, vodil je vse do konca, a je v zadnjem zavoju izgubil nekaj hitrosti. Vseeno je menil, da je zmagal, najprej je dvignil roke, potem, ko so objavili, da je zmagal tekmec, pa se je razjezil, zavedal se je neumno zapravljene priložnosti.

»Jezil sem se sam nase. Po porazu v polfinalu sem se počutil kot budala, to se mi je v karieri že velikokrat zgodilo. Enostavno sem se prehitro veselil zmage, to je botrovalo napaki, čeprav še vedno mislim, da sem bil res prej na cilju kot Korejec. Tak občutek sem imel, tudi posnetek fotofiniša kaže na to, a žal takega mnenja niso bili časomerilci, mimogrede, na cilju ni bilo videti nobenega časa in FIS tudi po pritožbi ni spremenila svoje odločitve,« se Košir še vedno počuti zmagovalec polfinala.

Kljub temu je zmogel čestitati Korejcu za zmago: »Lee je super fant, spoštljiv, lepega obnašanja. Korejci so mi dovolili, da sem tukaj z njimi treniral, že na treningih sva bila zelo izenačena.«

Kljub težkim trenutkom se je Slovenec zbral za mali finale, v katerem je premagal Francoza Sylvaina Dufourja, ki pravih možnosti ni imel. »To vožnjo sploh nisem šel na polno, počakal sem zadnji del, dva zavoja odpeljal bolj natančno in to je bilo očitno dovolj,« je dejal Košir, ki je lahko zelo zadovoljen s svojimi vožnjami, s katerimi je z izjemo zaključka polfinala opravil brezhibno, brez napak.

»Nimam istega občutka. Tam sem se počutil, kot da bi zadel na lotu, čeprav še nisem, tukaj pa se počutim, da sem osvojil nekaj kar že imam. Na žalost, posebnega zadovoljstva ne čutim. Je pa tako, to so prve izjave, ki jih hočete slišati, mislim pa, da ko se bom usedel in premislil, kaj mi je uspelo, drugače. Tudi zaradi tistih, ki so stali ob meni tudi v težkih trenutkih, ko vame nihče ni več verjel. Dali so mi najboljše deske, plošče, v bistvu sem ves nov. Vse, kar imam na sebi, se vozil samo danes, z izjemo čevljev,« je slovenski junak zasluge za uspeh pripisal tudi drugim.

O izidu polfinalne vožnje polemike tudi na twitterju

Na twitterju so posamezniki različnih narodnosti objavili številne fotografije, ki po njihovem mnenju kažejo, da je Košir ciljno ravnino prečkal pred domačinom Leejem. Prepričani so, da je bil tako Košir prikrajšan za finalno vožnjo in s tem za boj za naslov olimpijskega prvaka. Če bi bil v tej finalni vožnji poražen, pa bi mu pripadlo srebro, ki ga je tako po razpletu tekme osvojil Lee, zlat pa je postal Švicar Nevin Galmarini.