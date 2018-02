Ambrožič je dejal, da posnetki kažejo, da je bil Košir v cilju vsaj tri decimetre pred Leejem, vendar očitno ni presekal obeh žarkov fotocelic v ciljni ravnini, ker je bil veliko višje z roko kot njegov tekmec. »Sodniki bi morali potem po mojem mnenju odpraviti anomalijo, pa očitno tega niso storili in po športnih kriterijih je bil Košir očitno oškodovan,« je menil Ambrožič.

»Pri deskarju na snegu se očitno uporablja sistem meritev s fotocelicami iz drugih smučarskih športov, denimo iz smučarskega teka, kjer je noga tista, ki šteje za prvi prihod v cilj, vendar očitno ni povsem prilagojen za deskanje na snegu,« je ocenil Ambrožič, ki ima kot tehnični delegat Iaaf na tekmah opravka tudi z meritvami in merjenjem časa.

»V atletiki se kaj takega ne bi moglo primeriti. Za merjenje časa se uporablja videofiniš in fotofiniš, če ta dva sistema odpovesta, so na vrsti šele fotocelice, ki pa so le prva informacija za gledalce za določitev vrstnega reda. Čase v tem primeru merijo časomerilci, ki lahko uporabijo fotocelice le za pomoč pri ugotavljanju razlike med dvema enakima časoma,« je dodal Ambrožič.

V paralelnem slalomu ni fotofiniša »Takoj po velikem uspehu deskarja Žana Koširja, so se v javnosti pojavili dvomi o regularnosti polfinalne tekme v paralelnem veleslalomu, v kateri je domači deskar Lee Sang-hoju za stotinko sekunde premagal slovenskega olimpijca. V javnosti se je pojavila tudi fotografija ciljne črte, ki naj bi dokazovala zmago našega deskarja,« so zapisali pri vodstvu Olimpijske reprezentance Slovenije in pojasnili, da fotofiniša pri paralelnem veleslalomu ni, kot je to primer v nekaterih drugih športih. »Vsaka proga ima svoje merjenje časa, šteje le razlika med tekmecema. Na cilju posamezne proge sta A in B časomerilni napravi. A naprava je pozicionirana nižje kot B in le A naprava je merodajna,« so še zapisali. »Na cilju je TV kamera, ki pa za merjenje časa ni pomembna in pri tem ne igra nobene vloge. Ta kamera snema pod drugačnim kotom kot je pozicionirana časomerilna A točka in je zavajajoča.« Na pritožbo vodstva ekipe deskarjev je vodstvo reprezentance prejelo odgovor, da je čas polfinalne tekme pravilen. To je vodji olimpijske reprezentance Slovenije na srečanju po tekmi potrdil tudi direktor tekmovanja. Pritožba na merjenje časa ni bila možna, so še pojasnili.