Kritika koncerta skupine Kraftwerk: Elektronska simfonija

Ko so Kraftwerk konec leta 2012 napovedali koncertno rekapitulacijo vseh svojih studijskih albumov od razvpitega Autobahn (1974) naprej, so potrebovali neki »teaser,« da njihovo početje v širšem planu ne bi delovalo prepisano ali v duhu/trendu časa. Saj ne, da njihova zvočno-vizualna pojava ne bi bila posebna že sama po sebi, a iskali so nekaj, s čimer bi znova stopali dva koraka pred časom, kakor se je pozneje posrečeno odzval eden izmed glasbenih kritikov. V skladu z njihovim neusahljivim eksperimentalnim razmislekom so svojo glasbo ponudili skozi 3D-očala. Tako se je sestavljal in na koncu sestavil 3-D The Catalogue, kjer je preteklost postala sedanjost, še bolje, variacija na sedanjost. Bistvo poslušanja Kraftwerk se namreč že od nekdaj skriva v drobnih detajlih na presečišču matematične natančnosti in hedonističnega odnosa do elektropopa in popularne glasbe nasploh. Prav v stiku s prostorom in poslušalci v njem njihova zvočenja ustvarjajo atmosfero zaznav, saj skrajno občutljivi instrumenti beležijo vse vibracije in oscilacije tistih, ki nanje igrajo, četudi se zdi na prvi pogled ravno obratno. Vitalnost izvajane glasbe se namreč skriva v statičnosti članov kvarteta, v stilu navidezne preprostosti in načrtne skrivnostnosti, kjer pride do izraza sožitje umetnosti in učenosti. Vse je podčrtano s koncentracijo in telesom, vključenim v elektronsko glasbo, ki jo proizvaja in sprejema.