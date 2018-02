S kompozicijami, v katere so vpletali večjezične vokale, robotske ritme in računalniško adaptiran govor, so napovedali močan vpliv digitalizacije na umetnost in vsakdanje življenje. Ustanovna člana sta Ralf Hütter in Florian Schneider. Trenutno so Kraftwerk poleg Hütterja še Fritz Hilpert, Henning Schmitz in Stefan Pfaffe. Vpliv kolektiva Kraftwerk je razviden ne le pri posameznih žanrih in izvajalcih, od krautrocka in techna do hiphopa in popa oziroma od Depeche Mode in Bowieja do Madonne in LCD Soundsystem, temveč v sodobni glasbi nasploh. Za svoj prispevek h glasbi so leta 2014 prejeli grammyja za življenjsko delo. Kraftwerk se bodo v Ljubljani ustavili v okviru turneje ob izidu drugega živega albuma 3-D Der Katalog.