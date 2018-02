Slika, ki jo je Vermeer ustvaril okoli leta 1665, je bila raziskavam nazadnje podvržena leta 1994, ko so jo v muzeju Mauritshuis tudi restavrirali, piše francoska tiskovna agencija AFP. »Ponovno restavriranje slike sicer še ni potrebno, toda v zadnjih 25 letih je bil dosežen pomemben napredek na področju neinvazivnih metod proučevanja,« so zapisali v muzeju.

Slika dekleta z enigmatičnim pogledom, ki strmi s platna in nosi rumeno-modro ruto, njeno uho pa krasi velik biserni uhan, že dolgo buri radovednost strokovnjakov. Kot so zapisali v muzeju, še vedno ostaja veliko neodgovorjenih vprašanj o tem, kako je Vermeer naslikal to delo in kakšne materiale je uporabil.

Da bi našli odgovore, bodo v sklopu dvotedenskega projekta uporabili najnovejše tehnologije, kot so preiskave z rentgenskimi žarki, optična koherenčna tomografija in digitalna mikroskopija. Podrobno bodo raziskali samo platno, pigmente in veziva, ki jih je umetnik uporabil. Vse bo potekalo v posebni stekleni komori, ki bo omogočala, da bodo obiskovalci lahko opazovali strokovnjake pri delu.