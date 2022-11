Trojico moških v štiridesetih letih iz sosednje Belgije so aretirali minuli teden, ko so se v haaškem muzeju sodobne umetnosti Mauritshuis znesli nad sliko iz leta 1665. Z akcijo je trojica želela osveščati o prihodnosti planeta. Dva aktivista sta se prilepila na sliko in sosednjo steno, medtem ko je tretji v bližini iz pločevinke zlil nekaj, kar je bilo videti kot paradižnikova omaka. Slednji bo pred sodnika stopil v petek.

Muzej je sporočil, da je slika, ki je navdihnila knjižno uspešnico in hollywoodski film, v protestni akciji ostala nepoškodovana in so jo naslednji dan znova razstavili. Sodišče v Haagu je sicer ugotovilo, da sta bila okvir in del stene v bližini poškodovana v dejanju, ki se je mnogim zdelo »šokantno«. »Vsakdo si lahko predstavlja krhkost takšne slike in dejstvo, da bi lahko bila izgubljena,« je utemeljil eden od sodnikov. Tožilstvo je sprva za dvojico okoljskih aktivistov zahtevalo štiri mesece zapora, od tega dva meseca pogojno.

Protestna akcija nad Vermeerjevo sliko je le zadnja v nizu takšnih dogodkov v zadnjih tednih. Prejšnji mesec so okoljski aktivisti v Londonu na znamenite Sončnice nizozemskega slikarja Vincenta van Gogha polili paradižnikovo juho, v Nemčiji pa so aktivisti na sliko Clauda Moneta vrgli krompirjev pire.