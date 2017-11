Ko so v dražbeni hiši Christie's prejšnji mesec napovedali, da bo še zadnja slika renesančnega slikarja da Vincija v zasebni lasti iskala novega lastnika, so strokovnjaki njeno vrednost ocenili na 85 milijonov evrov. Toda že po 20 minutah telefonskih ponudb je bilo jasno, da bo Salvator Mundi presegel rekordni znesek 152 milijonov dolarjev, za kolikor so na dražbi leta 2015 prodali Piccasovo sliko Femmes d'Alger.

Leonardova slika je bila pred dražbo še na ogled v Londonu, Hongkongu in San Franciscu, kjer je požela veliko zanimanja.

Največje odkritje 21. stoletja Da je slika Salvator Mundi zares delo italijanskega mojstra, so potrdili šele pred šestimi leti. Slika je bila namreč več let izgubljena, pozneje pa so menili, da gre le za kopijo izvirnika. Mnogi jo označujejo za največje odkritje 21. stoletja. Do danes se je ohranilo manj kot 20 del Da Vincija, vsa, razen Salvator Mundi, hranijo v muzejih ali so del drugih institucionalnih zbirk. Salvator Mundi je bil priljubljen motiv med renesančnimi umetniki in prikazuje Jezusa Kristusa z dvignjeno desnico v znak blagoslova in kristalno kroglo v levici. Ikonografski tip Salvator Mundi je doživel številne upodobitve. Med drugim so ga upodobili Tizian (1570), Andrea Previtali (1519) in Carlo Crivelli (1472).

Podobnosti z Mono Lizo »Salvator Mundi je bil naslikan v istem časovnem obdobju kot Mona Liza, med njima so očitne kompozicijske podobnosti,« je ob napovedi dražbe za britanski časnik Guardian povedal Loic Gouzer iz dražbene hiše Christie's. »Leonardo je bil edinstvena ustvarjalna sila in mojster enigmatičnosti,« je dodal. »Ko človek stoji pred njegovimi slikami, je nemogoče, da bi v celoti doumel skrivnosti, ki jih izžarevajo - tako Salvator Mundi kot Mona Liza sta odličen primer tega. Tako kot si nikoli ne bomo v celoti znali razložiti nastanka vesolja, tako ne bomo mogli nikoli v celoti razumeti čudeža Leonardovih slik,« je še dejal Gouzer.