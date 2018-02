Sto let španske gripe: nova pandemija zagotovo bo

Letos mineva sto let od ene najhujših zdravstvenih katastrof v zgodovini človeštva: pandemije španske gripe. Bolezen je pomorila tri do pet odstotkov svetovne populacije in pomembno znižala pričakovano življenjsko dobo v zgodnji polovici 20. stoletja. V nekaj mesecih je pomorila več ljudi, kot jih je umrlo v strelskih jarkih prve svetovne vojne. Tudi v današnjih časih se gripe še vedno bojimo. Vprašanje, ali se lahko zgodi nova pandemija gripe, ni pravo: nova pandemija gripe zagotovo bo, menijo zdravstveni strokovnjaki, ne moremo pa predvideti, kdaj in kje se bo to zgodilo, kakšen bo njen obseg ter kakšne bodo posledice.