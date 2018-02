Izenačenost dvoboja ekip, ki sta z izjemo ruskega uvodnega poraza proti Slovakom na olimpijskem turnirju igrali odlično, je potrdilo dogajanje v prvi tretjini. Ruska hitrost je naletela na visoko oviro v obliki čvrstih Čehov, ki so bili uspešnejši v igri ob ogradi. Kljub priložnostim na obeh straneh je bilo potrebno na prvi zadetek počakati do 28. minute, ko je prekaljeni ruski kapetan Pavel Datsjuk z izjemno paralelno podajo zaposlil drugega najbolj učinkovitega igralca turnirja Nikito Guseva (doslej dva zadetka in šest podaj), ta pa je plošček za uvodno vodstvo pospravil pod prečko.

Češka klop je vložila tako imenovani izziv trenerja, saj naj bi bil ob zadetku vratar Pavel Francouz nepravilno oviran, a vodstvo je obveljalo. Očitno je nekajminutna prekinitev Čehe zmedla še dodatno, saj so Rusi 27 sekund kasneje vodili že z 2:0, ko je po podaji Ivana Telegina na drugo vratnico zadel Vladislav Gavrikov.

Sledil je izjemen pritisk češke reprezentance za morebiten priključek. Ilja Kovalčuk si je v petih minutah privoščil kar dve izključitvi, njegovo ekipo pa je v teh trenutkih reševal visokorasli vratar Vasilij Košečkin, ki sicer brani v KHL za Metallurg iz Magnitogorska.

Petkrat neizkoriščena prednost igralca več na igrišču se je izkazala za odločilen statistični podatek, saj je sicer Češka prikazala odlično predstavo in v zadnji tretjini močno rusko zasebo prisilila v povsem obrambno postavitev. So pa Rusi hkrati pokazali, da so izredno prilagodljiva ekipa, ki je s pametno in požrtvovalno igro v ključnih trenutkih zaključka suvereno vzdržala nalet nasprotnika.

Posebej so izstopale poteze, ko so Rusi namesto zaletave igre plošček zgolj pošiljali v napadalno tretjino nasprotnika in varčevali energijo za obrambne naloge. Takšna miselnost se je Rusiji obrestovala, saj so nato zadeli še v prazno mrežo, končnih 3:0 je 21 sekund pred koncem postavil legendarni Kovalčuk (11 sezon v ligi NHL).

Samostojna Rusija je doslej na olimpijskih igrah osvojila dve medalji. Srebrna je bila leta 1998 v Naganu, bronasta pa štiri leta kasneje v Vancouvru, za zlato se bo v nedeljo v velikem finalu prestižnega hokejskega olimpijskega turnirja pomerila z boljšim na tekmi med Kanado in Nemčijo, ki se bo začela ob 13.10.