Dramatično srečanje je odločila Jocelyne Lamoureux-Davidson v šesti seriji kazenskih strelov, s tem pa so Kanadčanke prvič po 24 zaporednih zmagah izgubile tekmo na OI.

Dan prej so finske hokejistke na tekmi za bronasto medaljo premagale reprezentanco ruskih olimpijskih športnic s 3:2 in po letih in 1998 in 2010 še tretjič osvojile tretje mesto na OI, Rusinje pa tako še naprej ostajajo brez olimpijskega odličja v hokeju.

V Naganu 1998 so hokejistke prvič igrale na OI in odtlej so prva mesta osvajale le igralke Kanade in ZDA. Ti ekipi sta doslej tudi vedno igrali v finalu, z izjemo leta 2006 v Torinu, kjer so v boju za zlato Kanadčanke premagale Švedinje, ekipa ZDA pa je bila tretja.