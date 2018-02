Avtomobili, podobnim našim, obstajajo od leta 1885 in že takrat so začeli graditi posebno vez s človeštvom. Postali so skoraj neprecenljiva vrednost človeštva. Iz leta v leto tudi opažamo, kako se tehnologija razvija in kako se ravno ta napredek odraža pri oblikovanju novih osebnih avtomobilov. Vsak nov model postaja bolj ekstravaganten in zanimivejši.

Prvi mož Mercedesa Dieter Zetsche je v nedavnem intervjuju razkril svoj pogled na prihodnost, v katerem vidi svoje glavne tekmece v podjetjih, kot so Tesla, Apple, Google, Amazon, ne pa več v drugih uveljavljenih avtomobilskih gigantih. Programska oprema naj bi tako napredovala, da bo začela ogrožati tradicionalno industrijo in bo postavila povsem nove standarde. Po njegovem mnenju naj bi leta 2030 postali računalniki inteligentnejši od človeštva. Že leta 2020 bo tradicionalna avtomobilistična industrija postala motena, ljudje čez čas ne bodo hoteli imeti več v lasti avtov in opravljati izpitov.

S temi spremembami se bodo mesta krepko spremenila, večina družb naj bi po njegovem mnenju bankrotirala in v njihovo vlogo bi vstopile tehnološke družbe, ki bodo začele razvijati računalnike na kolesih. Torej avtomobili ne bodo kar začeli izginjati, vsekakor pa bodo popolnoma drugačni. Iz Zetschejeve vizije lahko razberemo, da bo večinski energetski vir postala elektrika. Prednost tega je, da bo okolje precej manj onesnaženo, saj se bo zmanjšala poraba fosilnih goriv. Ali bodo kakšne posledice? Težko rečemo, vendar pa vemo, da se ljudje težko privajamo na določene spremembe.

Že zdaj lahko opazimo spremembe, vezane predvsem na izdelavo nekaterih avtomobilov, ki vozijo tako rekoč že brez krmiljenja. Na podlagi tega se dijaki seveda sprašujemo, ali se bo uresničila napoved prvega moža Mercedesa o vozniških dovoljenjih. Saj, zakaj bi si povzročali znatne stroške, zapravljali čas in vlagali trud, če vozniškega izpita potem sploh ne bi potrebovali. Vendar moramo vedeti, da so take zadeve vezane tudi na razvitost in organiziranost mesta ter države, kajti veliko ljudi si takih avtomobilov sprva ne bo moglo privoščiti, zamenjava obstoječega voznega parka pa bo trajala veliko let, če ne celo desetletij. To pomeni, da bodo ljudje še kar precej časa vozili sami, za kar pa je potrebno vozniško dovoljenje. Seveda so izjema izjemno razvita mesta, kjer bodo začeli menjavati trenutne avtomobile za takšne, ki ne bodo potrebovali človeška za krmilom.