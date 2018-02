Šele po tehtnem premisleku se pravzaprav zavemo, koliko nam avtomobil pomeni in kako nam olajša življenje. O prihodnosti avtomobilske industrije je težko spregovoriti, saj se stvari nepredvidljivo in hitro spreminjajo. Veliko več bo bržkone okolju prijaznejših hibridnih in električnih avtomobilov. Si sploh še lahko zamišljamo življenje brez svojih jeklenih konjičkov? Nekaj odgovorov smo zbrali med dijakinjami in dijaki Prve gimnazije Maribor.

Jakob Petek, 17 let, dijak

Avto nam pomeni zelo veliko. Brez njega bi se težko znašli, ljudje smo pravzaprav odvisni od njega. Seveda so avtomobili vedno veljali za statusni simbol in po mojem mnenju bo tako tudi ostalo. Ljudje v nižjem statusnem razredu bodo še naprej kupovali cenejše avtomobile, bogatejši pa bodo posegali po dragih avtomobilih.

Tjaša Šimunič, 17 let, dijakinja

Avtomobil nam pomeni veliko. Glede na to, da je že dolgo statusni simbol, bo verjetno tako tudi ostalo. Glede prihodnosti težko rečem, ampak mislim, da avti ne bodo izginili čez noč, ker so dejansko eden priročnejših in hitrih načinov potovanja.

Maja Kurnik, 19 let, dijakinja

Avto je za nekatere izmed nas nujno zlo, brez katerega si sploh ne znamo predstavljati ne sedanjosti ne prihodnosti. Mogoče je res, da so naši stari starši v šolo hodili peš in ne z avtomobilom, a danes skoraj nihče ni pripravljen prehoditi daljših razdalj, da bi prišel v šolo. Tudi moja želja je nekoč imeti svoj avto, saj nisem zaman naredila vozniškega izpita in skoraj izgubila živcev. Hočem biti voznica, ne več potnica na avtobusu, v taksiju. Nočem več sitnariti staršem, razen ko grem na zabavo, saj alkohol in vožnja nikakor ne spadata skupaj.

Julija Hedl, 17 let, dijakinja

Avto je bil od nekdaj statusni simbol. V preteklosti so si avtomobile lahko privoščili zgolj premožnejši, z razvojem avtomobilske industrije pa je število avtomobilov začelo vse bolj naraščati. Je pa seveda razlika, kakšen avto kdo vozi. Zagotovo mnogi drugače gledajo na človeka, ki vozi luksuzen avto. Denar je pač sveta vladar. Žalostno, a realno. Prav gotovo bodo avtomobili v prihodnosti predstavljali statusni simbol, enako kot danes. Vozili bomo električne avtomobile, ki bodo veliko bolj dodelani kot današnji modeli. Delovali bodo veliko bolj avtomatsko, človeška roka ne bo več potrebna. Ker je onesnaževanje našega planeta preveliko, se zna tudi zgoditi, da bodo omejili uporabo avtomobilov in povečali uporabo javnih prevoznih sredstev. Električni avtomobili sicer res ne onesnažujejo okolja, a se napajajo prek akumulatorjev, ki so po zavrženju okolju nevarni. Tehnologija bo torej vse naprednejša, s tem pa tudi avtomobili.

Zala Heric, 17 let, dijakinja

Avtomobili so skoraj že »nujno zlo« in statusni simbol, tudi med mladimi, pa čeprav naj bi bili mladi tisti, ki se trudimo zabrisati vse, tudi tiste še tako stroge meje med različnimi družbenimi položaji. Kljub temu predvidevam, da bodo alternativne oblike mobilnosti počasi zamenjale avtomobile, ti pa bodo postali samovozeči in bodo ljudem ponujali maksimalno udobje. Pričakujemo lahko tudi povezave z aplikacijami na mobilnih telefonih, s katerimi bo mogoče upravljati avtomobile ali, tako kot je mogoče že zdaj, nadzorovati večino funkcij v njih.