Mož, o katerem zadnje čase slišimo mnogo. Po svojem filmskem prvencu Razredni sovražnik je navdušil z novim filmom Družina, ki žanje številne uspehe tako na domačih kot tudi tujih festivalih. Rok Biček pravi, da se gimnazije spominja precej nostalgično in da vrnitev v naše šolske klopi ne bi bila težava. A se zaveda, da očala časa, skozi katera gleda na tedanje obdobje, precej spreminjajo dejansko sliko. Že med procesom ustvarjanja filma Razredni sovražnik, tudi posnetega na najstarejši gimnaziji z neprekinjenim delovanjem v Sloveniji, Gimnaziji Novo mesto, ki deluje že od davnega leta 1746, si je zastavljal vprašanje, kako se spominja srednješolskih let. Takrat je te spomine ozavestil, se soočil z njimi in jih postavil na svoje mesto.

Profesorica, ki je premešala karte Rokove usode V gimnazijske klopi je sedel kot strasten naravoslovec, prepričan, da bo v življenju tesno povezan s fiziko ali kemijo. A neskončne možnosti, ki jih ponuja gimnazija, so spremenile njegov pogled na prihodnost. Tu je resnično spoznal del sebe, o katerem je prej obstajala le slutnja. V lepem spominu ima mnoge sošolce, še raje pa se spominja sošolk, o katerih pravi, da so bile prave lepotice. Nekoč se je odzval na poziv profesorice slovenščine, ki je iskala nastopajoče na proslavi ob prazniku dneva boja proti okupatorju. Takrat je prvič javno interpretiral poezijo, in sicer pesem Srečanje Mateja Bora, ter se prvič pobliže seznanil z odrom. Takoj zatem se je vpisal v šolsko gledališko skupino in na eni od predstav zablestel v glavni vlogi. Obiskoval je tudi filmski abonma, v katerem so si dijaki ogledali večinoma kvalitetno produkcijo umetniških filmov. Poleg abonmaja sta imela velik vpliv na njegov razvoj dojemanja filmske umetnosti tudi festival kratkega filma Sniff, ki je v tistem času deloval v Novem mestu, in fotografska delavnica Fotopub, ki je prav tako razširjala obzorja mladim. Naslednji korak je bila le še odločitev med filmom in igro. In kot pravi, odločitve nikakor ne obžaluje.