»Lani smo po dvanajstih letih končali daljše obdobje prenove Kocbekovega doma na Korošici. V tem času je bila narejena statična sanacija kamnitih sten, fasado smo obili s pločevino, zamenjali notranjo opremo in prepleskali stene, le nekaj dni pred požarom pa smo končali montažo novih sanitarij in fotovoltaike na strehi. V obnovo smo samo v zadnjem obdobju vložili več kot 200.000 evrov, da številnih prostovoljnih ur naših članov niti ne omenjam,« pravi predsednik Planinskega društva Celje Matica Mirko Doberšek. Tudi sam, tako kot mnogi drugi, še kar ne more verjeti, da Kocbekovega doma na Korošici, ki je v zadnjih letih dobil povsem novo podobo, ni več.

Misel na gradnjo oskrbovalne poti opustili

Pred Planinskim društvom Celje Matica je zato zahtevno obdobje, saj so odločeni, da se bodo že spomladi lotili prvih del za postavitev novega doma. Tako je sklenil tudi upravni odbor društva, saj je Kocbekov dom na nadmorski višini dobrih 1800 metrov pomembna visokogorska postojanka na stičišču Koroške, Štajerske in Kranjske, ki ima med ljubitelji planin in še zlasti gora velik pomen.

»Imenovali smo že člane gradbenega odbora, ki bodo pripravili smernice za nadaljnje delo. Dom smo imeli zavarovan, a denar od zavarovalnice zagotovo ne bo zadoščal za postavitev novega,« je prepričan Doberšek. Gradnja bo namreč zelo zahtevna in draga tudi zato, ker bo treba večino materiala na Korošico pripeljati s helikopterskimi prevozi. Zato so razmišljali, da bi vzpostavili nekakšno oskrbovalno pot, a so to misel že opustili, saj bi tudi ta stala od 250.000 do 300.000 dodatnih evrov.

»Čakamo, da bomo dobili od arhitektov idejne načrte, ki jih bo gradbeni odbor nato pregledal in se odločil,« pravi Doberšek. Odločeni pa so, da se bodo del lotili še letos. Do junija, ko se začne sezona, bodo za obiskovalce gora postavili nekaj kontejnerjev in bivak, tako da bodo imeli na voljo ustrezno oskrbo. Finančno pomoč je društvu že zagotovila Mestna občina Celje, v višini 30 tisočakov, še okoli 15 tisočakov pa se je nabralo donacij od posameznikov. Pomoč sta jim obljubili tudi občina Luče in tamkajšnja lokalna pašna skupnost, prav tako se je v akcijo zbiranja denarja aktivno vključila Planinska zveza Slovenije.