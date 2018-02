Rekreacijska os bo povezala izvir in izliv Kamniške Bistrice, občanom pa na obeh bregovih reke omogočila kakovostno rekreacijo v naravi. V zadnjih letih so poleg že obstoječih objektov na novo zgradili in preuredili kar nekaj mostov. Začeli so z mostom, ki povezuje drevored 88 lip in Podrečje, nadaljevali z mostom želja v Nožicah, mostom Škrjančevo ob papirnici Količevo, mostom v Biščah, nazadnje pa so zgradili še popolnoma novo Mlinarsko brv med Homcem in Radomljami.

V sklopu rekreacijske osi so obnovili tudi most na Rači v Dobu, na Podrečju pa gradnja nadomestnega mostu čez Mlinščico še poteka. Za lažje in varnejše prečkanje cest so na novo zgradili podhod pri Lidlu pod Šaranovičevo cesto ob Kamniški Bistrici ter podhoda ob Rači pod Virsko cesto in pod Litijsko cesto na Podrečju, nazadnje pa so zgradili še podhod ob Kamniški Bistrici v Radomljah pod Pelechovo cesto. V sklopu urejanja rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici na občini sproti skrbijo tudi za potrebno urbano opremo, otroška igrišča, fitnese na prostem, uredili so tudi kolesarski grbinasti poligon Kolovoz'.