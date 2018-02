Slovenski hokejisti so se zelo razveselili proste nedelje, ki so jo preživeli na različne načine, da so povsem odmislili hokej. Večina se jih je dobro naspala, nato so nekateri dan preživeli z družinami, dekleti in prijatelji, največ pa je bilo tistih, ki so odšli na ogled tekmovanj v hitrostnem drsanju. Vodstvo reprezentance se je najbolj razveselilo, da je bila Slovenija edina ekipa, ki ji ni bilo treba seliti opreme iz garderob v veliki olimpijski dvorani, ker je to zahteven logistični zalogaj, ki traja dve do tri ure. Da so naredili prostor najboljšim štirim ženskim hokejskim vrstam na olimpijskem turnirju, so morale v druge garderobe tudi velesile, kot so Rusija, Finska, Kanada...

Muršak bi raje igral proti Nemčiji Taktične priprave je bilo na zadnjem treningu malo. Namenjen je bil predvsem temu, da je kri znova zakrožila po telesih igralcev in so se noge vrnile v tekmovalni ritem. »Dosedanji dve zmagi sta plod ekipnega dela. Zanju smo vsi zelo garali, delovali smo kot eno. Uspeha sta popolnoma zaslužena, morda bi lahko osvojili še kakšno točko več, a smo tudi s štirimi povsem zadovoljni,« se je na pretekle dni ozrl Jan Urbas, ki se je v prvem napadu dobro ujel z Muršakom in Verličem. Slovenci se niso preveč obremenjeval s tem, kdo bo tekmec v repasažu. »Kateri tekmec je lažji ali težji, je relativno. Nihče ni po naključju na olimpijskih igrah. Za uspeh bomo morali prikazati popolno tekmo. Prosti dan je bil kot naročen, da smo napolnili baterije. Z Norvežani imamo negativne rezultate, a enako je bilo z Belorusi na svetovnih prvenstvih, pa smo jih premagali na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre. Dobro se bomo pripravili in odigrali na polno,« je dodal Urbas. Je edini Slovenc, ki igra v prvi nemški ligi, a ni imel želje, da bi igral proti Nemčiji. Zelo pomemben bo že vstop v tekmo, da Slovenija prevzame nadzor nad dogajanjem na ledu, kar je najbolje naredila prav na zadnji tekmi proti Slovaški. »Rajši bi igral proti Nemčiji kot Norveški, ki nam ne leži. Sam težko igram proti njim, ker njihova igra sloni na telesni moči, veliko grabijo in vlečejo. Po kakovosti smo slabši na papirju. A naša aduta sta ekipni duh in pozitivna energija v ekipi. To je nekaj posebnega, kar imamo. Če bomo igrali tako, kot smo doslej, torej pogumno in borbeno vseh 60 minut, Norvežane lahko presenetimo,« je izpostavil kapetan Jan Muršak, ki je bil na koncu tekme proti Slovaški zelo utrujen.