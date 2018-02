Na Mestni občini Ljubljana še vedno čakajo na odločbo ministrstva za okolje in prostor o dodelitvi evropskih sredstev za projekt celovite prenove Cukrarne in ureditve galerije v njej. Vlogo z dokumentacijo je občina ministrstvu poslala v začetku lanskega decembra, vlogo ljubljanske občine pa je predhodno potrdilo že Združenje mestnih občin Slovenije. Občina si obeta, da bo za projekt celovite prenove in ureditve galerije, ki je ocenjen na 23,6 milijona evrov, pridobila 10,8 milijona evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj in 2,7 milijona evrov iz državnega proračuna.