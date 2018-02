Podjetje SportyCo, ki ga je po uspešnem zagonu platform za rekreativne športnike Trainers4Me in OnlineGym4Me skupaj s Simonom Žgavcem ustanovil Marko Filej, je v svetovnem merilu prva platforma množičnega financiranja na podlagi tehnologije veriženja blokov na področju športa. S podporo velikih svetovnih imen iz sveta športa, kot so na primer Roberto Carlos, Ronaldinho, Peter Prevc, Noriaki Kasai in Primož Brezec, se zavedajo, da imajo možnost postati novi kickstarter na področju športa, je povedal Žgavec.

»Tehnologija veriženja blokov prinaša ogromno novosti. Zagotovo se v tem trenutku nihče ne zaveda vseh možnosti njene uporabe. Gre za odprt in transparenten način zapisovanja transakcij, ki omogoča sledljivost in popolno preglednost. Platforma SportyCo bo temeljila na platformi Ethereum in tako koristila še možnosti uporabe pametnih pogodb (t. i. smart contracts), ki so še posebno primerne oziroma uporabne na področju množičnega financiranja,« o razlogih za postavljanje temeljev podjetja v kriptosvetu pojasnjuje Žgavec in dodaja, da bo dodana vrednost, ki jo bo SportyCo prinesel na področje športa zaradi vnaprej določenih pogojev in zaradi popolne decentralizacije, ki jo omogoča tehnologija veriženja blokov, tako rekoč neomejena.

Šlo bo za transparentno vlaganje v športnike Zelo poenostavljeno povedano bo sistem financiranja na podlagi veriženja blokov videti tako, da bo mlad športnik na platformi SportyCo odprl račun in pripravil material za kampanjo. Ta bo zajemal njegov opis, pretekle dosežke, cilje za prihodnost, slikovni material, videovsebine… Naslednji korak bo zelo pomemben, nadaljuje Žgavec, saj bo moral športnik pojasniti, koliko sredstev potrebuje in za kaj bo ta sredstva namenil ter kaj je pripravljen ponuditi v zameno. To bo denimo lahko določen odstotek njegovih prihodkov v določenem časovnem obdobju. V kolikor bodo potencialni investitorji spoznali, da ima športnik ustrezen talent oziroma potencial in da je v zameno za zbrana sredstva pripravljen ponuditi delež svojih bodočih prihodkov, bo tak športnik s svojo kampanjo uspel. »Današnji način financiranja je v športu povsem drugačen. Večina nadarjenih mladih športnikov predčasno konča kariero zaradi pomanjkanja denarnih sredstev. Le redki imajo srečo, da lahko s pomočjo posameznikov zberejo dovolj sredstev za nadaljevanje svoje kariere na polprofesionalni in profesionalni ravni, predvsem ob prihodu v ta svet, ko prihodkov še ni, stroški pa so lahko že zelo veliki,« poudarja Simon Žgavec. Mladi teniški igralec, ki vstopa v svet vrhunskega športa, tako lahko potrebuje od 40.000 do 70.000 evrov letno samo za ustrezen trening. »Doslej je tak športnik potreboval ogromen talent, dobra poznanstva in veliko sreče, da je našel posameznika oziroma skupino, ki je bila pripravljena navedeno financirati, vizija podjetja SportyCo pa je, da se navedeno spremeni in da se v ospredje postavi športnikov talent in njegov potencial. Tako kot vsaka platforma množičnega financiranja bo namreč tudi platforma SportyCo temeljila na ideji, da je veliko lažje dobiti 100 enot od 100 oseb kot pa 100 enot od ene osebe,« je prednost množičnega financiranja mladih športnikov predstavil Žgavec.